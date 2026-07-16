Führungswechsel in Kiew: Proteste überschatten Wahl der neuen ukrainischen Regierung
Mitten im Abwehrkampf gegen Russland erlebt die Ukraine eine dramatische Regierungsumbildung. Während das Parlament in Kiew mit Serhij Korezkyj bereits den dritten Premierminister seit Kriegsbeginn vereidigte, sorgen geplante Personalentscheidungen von Präsident Selenskyj für wachsende Unruhe und Proteste im Land.
Ukrainer versammeln sich, um die Entscheidung von Präsident Selenskyj zu verurteilen, Verteidigungsminister Fedorow nach nur sechs Monaten im Amt zu entlassen. Fedorow ist seit Dienstag nur noch geschäftsführend im Amt (Foto: dpa).
Foto: Mykola Tys
Im Folgenden:
Warum der neue Ministerpräsident Serhij Korezkyj die Ukraine durch den Winter führen soll.
Weshalb die geplante Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow heftige Proteste in Kiew auslöst.
Wie der Machtkampf in der Militärführung die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gefährdet.
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