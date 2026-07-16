Finanzen

Fed-Aktienkäufe: Die Notenbank als letzter Retter der Börse

Beim nächsten großen Börsencrash könnte die US-Notenbank zu einem Mittel greifen, das bislang als Tabubruch gilt: dem Kauf von Aktien-ETFs. Was Anleger kurzfristig beruhigen dürfte, könnte Märkte dauerhaft verzerren, politische Abhängigkeiten schaffen und die Fed mit Aufgaben überfrachten, an denen bereits die Bank of Japan gescheitert ist.
Autor
avtor
Stanisław Borawski
16.07.2026 15:32
Lesezeit: 8 min
Fed-Aktienkäufe: Die Notenbank als letzter Retter der Börse
Fed-Chef Kevin Warsh steht vor einer Grundsatzentscheidung: Soll die US-Notenbank die Märkte künftig noch stärker stützen oder ihren Einfluss begrenzen? (Foto: dpa/FR172078 AP | Rod Lamkey) Foto: Rod Lamkey

Im Folgenden:

  • Warum die Fed beim nächsten Börsencrash Aktien-ETFs kaufen könnte.
  • Wie Altersvorsorge und Aktienbesitz den politischen Druck auf die Fed erhöhen.
  • Welche Folgen staatlich geförderte Anlagekonten für die US-Börsen haben könnten.

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Stanisław Borawski
Stanisław Borawski ist Journalist bei Puls Biznesu, dem polnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit polnischer Perspektive auf Wirtschaft, Unternehmen und Märkte.
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