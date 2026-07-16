Politik

Zivilschutz und Abschreckung: Deutschland stellt sich auf neue Bedrohungslage ein

Deutschland richtet seine Sicherheitsstrategie stärker auf die Bedrohung durch Russland aus. Außenminister Johann Wadephul fordert ein komplettes Umdenken beim Zivilschutz, während Berlin und Paris erste praktische Schritte einer nuklearen Zusammenarbeit einleiten. Finnland gilt dabei als Vorbild für gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit, Frankreich als zusätzlicher Pfeiler europäischer Abschreckung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.07.2026 14:17
Lesezeit: 3 min
Zivilschutz und Abschreckung: Deutschland stellt sich auf neue Bedrohungslage ein
Der SAR-Hubschrauber der Luftwaffe vom Typ Bell UH-1D, Spitzname «Anneliese» (l) und sein Nachfolger der Zivilschutz-Hubschrauber «Christoph 29» vom Typ EC 135 fliegen am 24.08.2013 an der Kirche St. Michaelis in Hamburg vorbei (Foto: dpa). Foto: Malte Christians

Im Folgenden:

  • Wie Deutschland sich beim Zivilschutz künftig am Vorbild Finnland orientieren soll.
  • Warum Berlin und Paris jetzt erste praktische Schritte bei der nuklearen Abschreckung einleiten.
  • Weshalb Außenminister Wadephul Hoffnungen auf eine rasche Rückkehr zum Russland-Handel als Träumerei bezeichnet.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.
  • DWN: Deutschland ist raus. Ihr Finanzwissen muss es nicht sein.
    9 € / 3 Monate
    WM-Aktionspreis statt 36,97 €
    -76% sparen
     
    Tägliche Marktanalysen der DWN-Chefredaktion
    Endlich keine Werbung mehr
    Exklusive Interviews mit Top-Ökonomen und Investoren
    Voller Archiv-Zugriff auf alle Premium-Inhalte
     
    Angebot endet am 19. Juli, 23:55 Uhr — in --:--:--:--
X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Zivilschutz und Abschreckung: Deutschland stellt sich auf neue Bedrohungslage ein
DWN
Politik
Politik Zivilschutz und Abschreckung: Deutschland stellt sich auf neue Bedrohungslage ein
16.07.2026

Deutschland richtet seine Sicherheitsstrategie stärker auf die Bedrohung durch Russland aus. Außenminister Johann Wadephul fordert ein...

Miteinander statt Frust: Wie der Bund das Heimatgefühl vor Ort stärken will
DWN
Panorama
Panorama Miteinander statt Frust: Wie der Bund das Heimatgefühl vor Ort stärken will
16.07.2026

Geschlossene Läden, fehlende Ärzte und teurer Wohnraum sorgen vielerorts für Frust. Die Bundesregierung will Alltagsproblemen in Stadt...

Deutsche Chemie verliert den Anschluss: Investitionen brechen weiter ein
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Chemie verliert den Anschluss: Investitionen brechen weiter ein
16.07.2026

Die Produktion der Chemiebranche sinkt weiter, die Investitionen gehen zurück. Der Branchenverband VCI sieht keine Trendwende und senkt...

Homeoffice: Warum die Rückkehr ins Büro kein Rückschritt sein muss
DWN
Unternehmen
Unternehmen Homeoffice: Warum die Rückkehr ins Büro kein Rückschritt sein muss
16.07.2026

Die Diskussion um das Homeoffice wird nicht abklingen. Viele Firmen haben es versäumt, Mitarbeiter damit zu konfrontieren, wie die...

Delivery-Hero-Aktie dreht ins Plus: Milliarden-Deal mit Uber startet
DWN
Finanzen
Finanzen Delivery-Hero-Aktie dreht ins Plus: Milliarden-Deal mit Uber startet
16.07.2026

Die Delivery-Hero-Aktie steht vor einer der größten Veränderungen ihrer Geschichte: Uber will den Berliner Lieferdienst-Konzern für...

Russische Wirtschaft: China legt den Kreml an die technologische Leine
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Russische Wirtschaft: China legt den Kreml an die technologische Leine
16.07.2026

Russland pumpt Milliarden in seine Rüstungsindustrie, doch die Wirtschaft schrumpft, die Inflation steigt und die Devisenreserven...

TSMC-Aktie profitiert vom KI-Boom
DWN
Finanzen
Finanzen TSMC-Aktie profitiert vom KI-Boom
16.07.2026

Die TSMC-Aktie erhält neuen Rückenwind: Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger hebt seine Umsatzprognose an und erhöht zugleich seine...

Warum kauft China so viele deutsche Firmen?
DWN
Technologie
Technologie Warum kauft China so viele deutsche Firmen?
16.07.2026

China kauft Deutschlands Kronjuwelen: Das ehrgeizige Reich der Mitte übernimmt immer mehr deutsche Traditionsunternehmen – und mit ihnen...