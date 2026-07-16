Panorama

Miteinander statt Frust: Wie der Bund das Heimatgefühl vor Ort stärken will

Geschlossene Läden, fehlende Ärzte und teurer Wohnraum sorgen vielerorts für Frust. Die Bundesregierung will Alltagsproblemen in Stadt und Land nun gezielter auf den Grund gehen. Mit neuen Initiativen soll das Miteinander gestärkt und der Zusammenhalt gefördert werden.