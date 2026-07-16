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Homeoffice: Warum die Rückkehr ins Büro kein Rückschritt sein muss

Die Diskussion um das Homeoffice wird nicht abklingen. Viele Firmen haben es versäumt, Mitarbeiter damit zu konfrontieren, wie die Erledigung von Aufgaben, das Gemeinschaftsgefühl und individuelle Bedürfnisse in Einklang gebracht werden können. Und zudem setzen Angestellte und Unternehmer fälschlicherweise Flexibilität mit Homeoffice gleich. Welchen Ausweg gibt es aus diesem Dilemma?