Deutsche Chemie verliert den Anschluss: Investitionen brechen weiter ein

Abwanderung nach China: Eine Frau steht vor einem Produktionsabschnitt im BASF-Standort Zhanjiang. Das weltweit drittgrößte Werk des deutschen Chemieriesen in der südchinesischen Provinz Guangdong ist die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte und soll die Präsenz des Konzerns in China stärken. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker