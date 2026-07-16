Wirtschaft

Deutsche Chemie verliert den Anschluss: Investitionen brechen weiter ein

Die Produktion der Chemiebranche sinkt weiter, die Investitionen gehen zurück. Der Branchenverband VCI sieht keine Trendwende und senkt seine Prognose für 2026 erneut.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.07.2026 13:52
Lesezeit: 1 min
Deutsche Chemie verliert den Anschluss: Investitionen brechen weiter ein
Abwanderung nach China: Eine Frau steht vor einem Produktionsabschnitt im BASF-Standort Zhanjiang. Das weltweit drittgrößte Werk des deutschen Chemieriesen in der südchinesischen Provinz Guangdong ist die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte und soll die Präsenz des Konzerns in China stärken. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum die Chemiebranche auch 2026 mit Rückschlägen kämpft.
  • Welche Zahlen die schwierige Lage der Industrie besonders deutlich machen.
  • Warum der VCI seine Prognose für das laufende Jahr erneut senkt.

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