TSMC-Aktie profitiert vom KI-Boom

TSMC hebt Umsatzprognose an: Chipfertiger erhöht Investitionsziel

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr wegen des anhaltenden KI-Booms angehoben. Zudem will der Konzern mehr investieren als bislang angekündigt. In diesem Jahr will TSMC 60 bis 64 Milliarden US-Dollar in neue Anlagen und Technologien investieren. Damit erhöhte das Unternehmen die Spanne für sein Investitionsziel um acht Milliarden US-Dollar. Experten werten dies als Vertrauensbeweis und als Beleg für die anhaltend hohe Chipnachfrage infolge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Beim Umsatz werde, in US-Dollar gemessen, nun ein Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent angepeilt, teilte der weltweit größte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag in Hsinchu mit. Bislang hatte TSMC ein Plus von mehr als 30 Prozent in Aussicht gestellt. Weiterlesen Robotik-Aktien: Warum Yaskawa die nächste Nvidia werden könnte

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TSMC-Aktie: Schlüsselrolle bei Chips und Halbleitern

TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter. Das Unternehmen produziert Hochleistungschips für zahlreiche internationale Technologiekonzerne, die diese in Smartphones, Rechenzentren und Anwendungen für Künstliche Intelligenz einsetzen. Weil moderne KI-Systeme enorme Mengen leistungsfähiger Halbleiter benötigen, gilt TSMC als einer der wichtigsten Profiteure des weltweiten KI-Booms.