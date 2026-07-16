Finanzen

TSMC-Aktie profitiert vom KI-Boom

Die TSMC-Aktie erhält neuen Rückenwind: Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger hebt seine Umsatzprognose an und erhöht zugleich seine Investitionen deutlich. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Halbleitern weiter an – und stärkt die Erwartungen an den Branchenriesen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.07.2026 09:24
Aktualisiert: 16.07.2026 09:24
Lesezeit: 1 min
TSMC-Aktie profitiert vom KI-Boom
TSMC hebt seine Umsatzprognose an und erhöht die Investitionen. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Halbleitern weiter an. (Foto: dpa) Foto: David Chang

TSMC hebt Umsatzprognose an: Chipfertiger erhöht Investitionsziel

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr wegen des anhaltenden KI-Booms angehoben. Zudem will der Konzern mehr investieren als bislang angekündigt. In diesem Jahr will TSMC 60 bis 64 Milliarden US-Dollar in neue Anlagen und Technologien investieren. Damit erhöhte das Unternehmen die Spanne für sein Investitionsziel um acht Milliarden US-Dollar. Experten werten dies als Vertrauensbeweis und als Beleg für die anhaltend hohe Chipnachfrage infolge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Beim Umsatz werde, in US-Dollar gemessen, nun ein Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent angepeilt, teilte der weltweit größte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag in Hsinchu mit. Bislang hatte TSMC ein Plus von mehr als 30 Prozent in Aussicht gestellt.

TSMC-Aktie: Schlüsselrolle bei Chips und Halbleitern

TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter. Das Unternehmen produziert Hochleistungschips für zahlreiche internationale Technologiekonzerne, die diese in Smartphones, Rechenzentren und Anwendungen für Künstliche Intelligenz einsetzen. Weil moderne KI-Systeme enorme Mengen leistungsfähiger Halbleiter benötigen, gilt TSMC als einer der wichtigsten Profiteure des weltweiten KI-Booms.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

LNG-Importe der EU: Amerika kassiert, Europas Industrie zahlt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft LNG-Importe der EU: Amerika kassiert, Europas Industrie zahlt
16.07.2026

Europa wollte sich aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien und setzte auf Flüssigerdgas aus aller Welt. Doch inzwischen liefern...

TSMC-Aktie profitiert vom KI-Boom
DWN
Finanzen
Finanzen TSMC-Aktie profitiert vom KI-Boom
16.07.2026

Die TSMC-Aktie erhält neuen Rückenwind: Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger hebt seine Umsatzprognose an und erhöht zugleich seine...

Uber schluckt Delivery Hero für 13 Milliarden Euro
DWN
Unternehmen
Unternehmen Uber schluckt Delivery Hero für 13 Milliarden Euro
16.07.2026

Uber kauft den Berliner Essenslieferanten für knapp 13 Milliarden Euro. Was das für den Hauptsitz in Berlin und die Beschäftigten...

Robotik-Aktien: Warum Yaskawa die nächste Nvidia werden könnte
DWN
Finanzen
Finanzen Robotik-Aktien: Warum Yaskawa die nächste Nvidia werden könnte
16.07.2026

Der nächste große KI-Gewinner könnte keine Texte schreiben, sondern Roboterarme bewegen. Während Yaskawa vom weltweiten...

Weniger Papierkram: So will die Koalition Bürger und Firmen entlasten
DWN
Politik
Politik Weniger Papierkram: So will die Koalition Bürger und Firmen entlasten
16.07.2026

Keine grüne Plakette mehr fürs E-Auto, keine Prüfaufkleber auf der Kaffeemaschine im Büro: Die Regierung beschließt Entlastungen von...

Warum kauft China so viele deutsche Firmen?
DWN
Technologie
Technologie Warum kauft China so viele deutsche Firmen?
16.07.2026

China kauft Deutschlands Kronjuwelen: Das ehrgeizige Reich der Mitte übernimmt immer mehr deutsche Traditionsunternehmen – und mit ihnen...

US-Märkte im Überblick: Sandisk und Intel leiden unter Ausverkauf bei Chipaktien, während Händler weitere Inflationsdaten verarbeiten
DWN
Finanzen
Finanzen US-Märkte im Überblick: Sandisk und Intel leiden unter Ausverkauf bei Chipaktien, während Händler weitere Inflationsdaten verarbeiten
15.07.2026

Erfahren Sie, welche überraschenden Entwicklungen die Wall Street bewegten und warum einige Schwergewichte trotz Marktdrucks kräftig...

Energiekrise in Europa: Die nächste gefährliche Abhängigkeit bedroht die EU
DWN
Politik
Politik Energiekrise in Europa: Die nächste gefährliche Abhängigkeit bedroht die EU
15.07.2026

Die Straße von Hormus ist blockiert, Europas Energiepreise bleiben hoch und selbst Diesel könnte knapp werden. Zwei der wichtigsten...