Wirtschaft

Niedrigwasser beeinträchtigt Schifffahrt und treibt Transportkosten

Derzeit herrschen an Flüssen wie Rhein, Elbe und Donau extrem niedrige Pegelstände. Der Wasserstand könnte mancherorts in den kommenden Tagen weiter sinken. Welche Folgen hat das für die Schifffahrt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.07.2026 10:39
Aktualisiert: 16.07.2026 10:39
Lesezeit: 2 min
Niedrigwasser beeinträchtigt Schifffahrt und treibt Transportkosten
Binnenschiffe fahren bei Niedrigwasser vor der Kulisse des Kölner Doms über den Rhein. (Foto: dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Wie stark Schiffe ihre Ladung derzeit reduzieren müssen.
  • Warum auf dem Rhein trotz Niedrigwasser mehr Schiffe unterwegs sein können.
  • Wie sich die Pegelstände in den kommenden Wochen entwickeln könnten.

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