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Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle: Ermittlungen laufen

Nach einem nächtlichen Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle ermittelt nun die sächsische Polizei. Unklar ist noch, wie gefährlich ein auf der Piste gefundener Gegenstand war.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.08.2026 14:10
Lesezeit: 1 min
Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle: Ermittlungen laufen
Der Flughafen Leipzig/Halle hat in der Nacht den Flugbetrieb eingestellt, nachdem ein unbekanntes Flugobjekt und zugleich ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurden. (Foto: dpa) Foto: Tobias Junghanns

Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle: Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zum nächtlichen Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle laufen jetzt allein in sächsischer Regie. "Die Bundespolizei ist inzwischen mit ihrer Arbeit durch. Jetzt sind unsere Kriminaltechniker dran", sagte der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe. Die Ermittlungen würden von Kollegen der Polizeidirektion Leipzig und des Landeskriminalamtes Sachsen geführt.

Sichtung eines Flugobjektes und Fund von Gegenstand am Boden

Nach Angaben von Hoppe war kurz vor Mitternacht ein unbekanntes Flugobjekt am Flughafen gesichtet worden. Darauf habe man sofort reagiert und den Flugbetrieb einschränken müssen. Fast zeitgleich habe man auf der Südpiste des Flughafens ein Objekt gefunden, das bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht identifiziert sei. Nähere Angaben machte der Polizeisprecher nicht. Er ließ auch offen, ob der Gegenstand in der Nähe eines ukrainischen Frachtflugzeuges gefunden wurde.

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen war am Morgen von einer Drohne die Rede, an der Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein sollen. Zuerst hatte Bild über den Vorfall berichtet.

Hoppe zufolge kommt es am Flughafen im Norden von Leipzig immer wieder zu Sichtungen von Drohnen. Manchmal könne man sie auch nicht identifizieren. "Im Moment wissen wir tatsächlich nicht, was es für ein Objekt war. Jetzt gilt es also herauszufinden, was dieses Objekt war und ob das mit diesem Objekt, was wir am Boden gefunden haben, zusammenhängt."

Der Sprecher stellte klar, dass Unbefugte nicht einfach auf das Rollfeld gelangen können. Es liege der Schluss nahe, dass das besagte Objekt auch aus der Luft auf den Boden gelangt sei.

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