Wirtschaft

Europas Drohnenmarkt Polen führt, doch die eigene Industrie wächst erst

Polen ist der größte Drohnenexporteur Europas. In diesem Jahr könnte der Export von Drohnen aus Polen die Marke von einer Milliarde Euro überschreiten. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Hersteller und Lieferketten, die für die ukrainische Armee arbeiten. Die heimische Industrie steht zwar erst am Anfang, doch Investoren können in diesem Markt zunehmend Chancen suchen.
Autor
Jerzy Morawski
17.06.2026 16:04
Lesezeit: 8 min
Europas Drohnenmarkt Polen führt, doch die eigene Industrie wächst erst
Eine Abfangdrohne, die ein Netz zum Abfangen einer Drohne heraus schleudern kann, fliegt über dem Boden. (Foto: dpa) Foto: Michael Bahlo

Im Folgenden:

  • Warum die beeindruckenden polnischen Drohnenexporte nur wenig über die heimische Industrie aussagen.
  • Weshalb das polnische Militär mangels eigener Kapazitäten auf Drohnen aus China zurückgreift.
  • Welche strategischen Marktnischen heimische Hersteller im Kampf gegen die asiatische Preisdominanz besetzen können.

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