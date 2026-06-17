Wirtschaft

Europas Drohnenmarkt Polen führt, doch die eigene Industrie wächst erst

Polen ist der größte Drohnenexporteur Europas. In diesem Jahr könnte der Export von Drohnen aus Polen die Marke von einer Milliarde Euro überschreiten. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Hersteller und Lieferketten, die für die ukrainische Armee arbeiten. Die heimische Industrie steht zwar erst am Anfang, doch Investoren können in diesem Markt zunehmend Chancen suchen.