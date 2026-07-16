Politik

Weniger Papierkram: So will die Koalition Bürger und Firmen entlasten

Keine grüne Plakette mehr fürs E-Auto, keine Prüfaufkleber auf der Kaffeemaschine im Büro: Die Regierung beschließt Entlastungen von 600 Millionen Euro. Was sich für Verbraucher und Firmen ändert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.07.2026 07:28
Lesezeit: 2 min
Weniger Papierkram: So will die Koalition Bürger und Firmen entlasten
Versuch des Bürokratieabbaus: Bürger und Unternehmen sollen von mehr Digitalisierung und weniger Vorschriften profitieren. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum E-Autofahrer künftig keine grüne Plakette mehr benötigen.
  • Welche Bürokratie-Regeln die Bundesregierung jetzt streicht.
  • Wie Jobcenter künftig deutlich digitaler arbeiten sollen.

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