Finanzen

Robotik-Aktien: Warum Yaskawa die nächste Nvidia werden könnte

Der nächste große KI-Gewinner könnte keine Texte schreiben, sondern Roboterarme bewegen. Während Yaskawa vom weltweiten Automatisierungsboom profitiert, offenbaren ein Gewinneinbruch, hohe Bewertungen und operative Probleme die Risiken der Robotik-Euphorie. Für Anleger entscheidet sich nun, ob der japanische Konzern tatsächlich zum Schaufelverkäufer des neuen Technologiebooms wird.