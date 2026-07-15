Finanzen

Aktienrenditen: Warum die Rekordbörsen zur Gefahr werden

Die Börsen steigen, die Rekorde fallen und künstliche Intelligenz treibt die Kurse weiter nach oben. Doch je höher die Bewertungen klettern, desto geringer könnten die langfristigen Aktienrenditen ausfallen. Experten erklären, welche Erträge Anleger noch erwarten können, warum die größten Risiken in amerikanischen Technologiewerten lauern und wie ein Portfolio auch die nächste schmerzhafte Korrektur überstehen kann.
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Jure Ugovšek, Klara Sternad
15.07.2026 09:12
Lesezeit: 14 min
Aktienrenditen: Warum die Rekordbörsen zur Gefahr werden
Die Börsen eilen von Rekord zu Rekord, doch teure Bewertungen belasten die Erwartungen. (Foto: /dpa | Boris Roessler) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum die Rekordrally langfristig zum Problem für Anleger werden könnte.
  • Welche Aktienrenditen in den kommenden zehn Jahren noch realistisch erscheinen.
  • Wie hohe Bewertungen die künftigen Ertragschancen an den Börsen begrenzen.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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