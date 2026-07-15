Wirtschaft

Chinas Wirtschaft gerät ins Stocken: Experten zweifeln an den Zahlen

Chinas Wirtschaft wächst weiter, doch hinter den offiziellen Zahlen zeigen sich immer tiefere Risse. Während Exporte und KI die Konjunktur stützen, geraten Konsum, Immobilienmarkt und das Vertrauen in die Statistik zunehmend unter Druck.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA, Johan Nylander
15.07.2026 09:59
Lesezeit: 8 min
Chinas Wirtschaft gerät ins Stocken: Experten zweifeln an den Zahlen
Mao Shengyong (M), Vize-Kommissar des chinesischen Statistikamtes, sitzt während einer Pressekonferenz neben, Shou Xiaoli (l), Sprecherin des Staatsrates Chinas, und Wang Guanhua, Sprecherin des chinesischen Statistikamtes. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum Chinas Wirtschaft deutlich an Schwung verliert.
  • Weshalb Exporte die Konjunktur noch stützen.
  • Welche Risiken der Immobilienmarkt weiter verschärft.

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