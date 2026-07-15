Wirtschaft

Chinas Wirtschaft gerät ins Stocken: Experten zweifeln an den Zahlen

Chinas Wirtschaft wächst weiter, doch hinter den offiziellen Zahlen zeigen sich immer tiefere Risse. Während Exporte und KI die Konjunktur stützen, geraten Konsum, Immobilienmarkt und das Vertrauen in die Statistik zunehmend unter Druck.