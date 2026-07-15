Wirtschaft

Fahrermangel: Europas Lieferketten droht der Kollaps

Eine halbe Million Lkw-Fahrer fehlen in Europa, allein in Deutschland sind rund 120.000 Stellen unbesetzt. Besonders kleine Speditionen geraten unter Druck, lehnen Aufträge ab und lassen Lastwagen ungenutzt stehen. Während immer mehr Fahrer in den Ruhestand gehen, bremsen Bürokratie und langwierige Anerkennungsverfahren dringend benötigte Fachkräfte aus Drittstaaten aus.
Autor
avtor
Dina Sergijenko-Ramaškevičienė
15.07.2026 05:45
Lesezeit: 9 min
Fahrermangel: Europas Lieferketten droht der Kollaps
Europas Fahrermangel bedroht Lieferketten und Wachstum. (Foto: dpa | Marijan Murat) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum der Fahrermangel Europas Lieferketten zunehmend gefährdet.
  • Wie viele Lkw-Fahrer allein in Deutschland fehlen.
  • Weshalb Speditionen bereits neue Kunden und Aufträge ablehnen.

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Dina Sergijenko-Ramaškevičienė

***

Dina Sergijenko-Ramaškevičienė ist Transport- und Logistik-Korrespondentin bei Verslo žinios und schreibt für die DWN immer mal wieder einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Mobilität, Automobilmärkte und Lieferketten.

 
 
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