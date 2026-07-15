Wirtschaft

Fahrermangel: Europas Lieferketten droht der Kollaps

Eine halbe Million Lkw-Fahrer fehlen in Europa, allein in Deutschland sind rund 120.000 Stellen unbesetzt. Besonders kleine Speditionen geraten unter Druck, lehnen Aufträge ab und lassen Lastwagen ungenutzt stehen. Während immer mehr Fahrer in den Ruhestand gehen, bremsen Bürokratie und langwierige Anerkennungsverfahren dringend benötigte Fachkräfte aus Drittstaaten aus.