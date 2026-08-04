Politik

Wahlen in Deutschland: Soll die Fünf-Prozent-Hürde fallen?

Die Parteienlandschaft in Deutschland ist im Umbruch: Alte Volksparteien verlieren, kleine Parteien legen zu, doch die sind nicht im Parlament vertreten. Das Ergebnis: Wahlen widerspiegeln immer weniger das Wählerverhalten. Nun hat ein Ex-Verfassungsgerichtspräsident angeregt, die Fünf-Prozent-Hürde auf drei Prozent abzusenken. Warum die Sperrklausel in der Kritik steht und wer von einer Änderung profitiert.
Autoren
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.08.2026 08:13
Lesezeit: 4 min
Wahlen in Deutschland: Soll die Fünf-Prozent-Hürde fallen?
SPD, FDP, Grüne und BSW: Wer scheitert bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt an der Fünf-Prozent-Hürde? (Foto: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Warum die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen kritisiert wird. 
  • Wie Parteien von einer Senkung der Sperrklausel profitieren.
  • Wovor Kritiker bei einer möglichen Reform warnen. 

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Wasser-Aktien: Der Billionenmarkt, den Anleger unterschätzen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wasser-Aktien: Der Billionenmarkt, den Anleger unterschätzen
04.08.2026

Wasser wird knapp, Unternehmen geraten unter Druck und weltweit drohen gewaltige Versorgungslücken. Trotzdem bleiben Wasser-Aktien bislang...

Koreanischer Aktienmarkt: Der KI-Rausch endet in der Hölle
DWN
Finanzen
Finanzen Koreanischer Aktienmarkt: Der KI-Rausch endet in der Hölle
04.08.2026

Erst explodierten die Kurse, dann verbrannten Milliarden: Der koreanische Aktienmarkt ist innerhalb weniger Wochen vom KI-Wunderland zur...

Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen
DWN
Finanzen
Finanzen Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen
04.08.2026

Politische Unsicherheit, hohe Steuern: Das sind die wichtigsten Gründe, warum Reiche die zwei stärksten Länder Europas verlassen. Wohin...

Krypto-Anleger zittern: Neue Steuerpläne sorgen für Unruhe
DWN
Finanzen
Finanzen Krypto-Anleger zittern: Neue Steuerpläne sorgen für Unruhe
04.08.2026

Knapp neun Millionen Deutsche besitzen Kryptowährungen – doch ausgerechnet jetzt könnte die Politik einen der größten Steuervorteile...

Lufthansa-Aktie: Unternehmen schneidet schlechter ab, als befürchtet
DWN
Finanzen
Finanzen Lufthansa-Aktie: Unternehmen schneidet schlechter ab, als befürchtet
04.08.2026

Der Iran-Krieg, hohe Kerosinpreise und Streiks setzen der Lufthansa schwer zu. Die Lufthansa-Aktie gerät unter Druck, während der Konzern...

Bayer-Aktie springt an: Quartalszahlen überraschen
DWN
Finanzen
Finanzen Bayer-Aktie springt an: Quartalszahlen überraschen
04.08.2026

Die Bayer-Aktie legt nach starken Quartalszahlen deutlich zu, denn der Konzern übertrifft mit seinem Agrargeschäft die Erwartungen der...

Zalando-Aktie gerät kräftig unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen Zalando-Aktie gerät kräftig unter Druck
04.08.2026

Die Zalando-Aktie gerät nach Quartalszahlen und einer angepassten Jahresprognose kräftig unter Druck. Schwächere Ergebnisse und...

So will Finnland die Russen aufhalten
DWN
Politik
Politik So will Finnland die Russen aufhalten
04.08.2026

Sümpfe, die Panzer verschlingen, und zugewachsene Forstwege. Weltweit wächst die Erkenntnis, dass unberührte Natur als nationale...