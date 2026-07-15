ASML-Aktie überrascht mit starken Quartalszahlen

ASML-Aktie: KI-Boom treibt Prognose nach oben

Der Chipausrüster ASML rechnet dank des Booms der Künstlichen Intelligenz mit einem noch besseren Geschäftsverlauf im laufenden Jahr. Der Umsatz soll nun 43 bis 45 Milliarden Euro erreichen, teilte das im EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mit. Erst im April hatte das Management seine Prognose auf 36 bis 40 Milliarden Euro angehoben. Die Bruttomarge soll mit 54 bis 56 Prozent ebenfalls höher ausfallen als zuletzt erwartet. Die neuen Zielwerte übertreffen auch die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Die ASML-Aktie rückt damit noch stärker in den Fokus der Anleger. Weiterlesen Bitcoin-Kurs im freien Fall: KI-Aktien ziehen Milliarden ab

Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg

Deutschland fördert Chipfabriken mit 659 Millionen Euro

ASML: Umsatz und Marge legen deutlich zu

Im zweiten Quartal steigerte ASML den Umsatz überraschend deutlich auf gut 9,3 Milliarden Euro nach knapp 8,8 Milliarden Euro im ersten Quartal. Die Bruttomarge erhöhte sich von 53 auf 54 Prozent und übertraf ebenfalls die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich verdiente der Konzern gut 2,9 Milliarden Euro nach knapp 2,8 Milliarden Euro im ersten Jahresviertel. Die starken Quartalszahlen dürften die ASML-Aktie zusätzlich stützen.