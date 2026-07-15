Finanzen

ASML-Aktie überrascht mit starken Quartalszahlen

Die ASML-Aktie erhält Rückenwind: Der Chipausrüster hebt seine Jahresprognose deutlich an und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten. Auch Umsatz, Marge und Gewinn fallen im zweiten Quartal stärker aus als von Experten erwartet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.07.2026 08:27
Aktualisiert: 15.07.2026 08:27
Lesezeit: 1 min
ASML-Aktie überrascht mit starken Quartalszahlen
ASML hebt dank des KI-Booms seine Prognose an. (Foto: ASML)

ASML-Aktie: KI-Boom treibt Prognose nach oben

Der Chipausrüster ASML rechnet dank des Booms der Künstlichen Intelligenz mit einem noch besseren Geschäftsverlauf im laufenden Jahr. Der Umsatz soll nun 43 bis 45 Milliarden Euro erreichen, teilte das im EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mit. Erst im April hatte das Management seine Prognose auf 36 bis 40 Milliarden Euro angehoben. Die Bruttomarge soll mit 54 bis 56 Prozent ebenfalls höher ausfallen als zuletzt erwartet. Die neuen Zielwerte übertreffen auch die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Die ASML-Aktie rückt damit noch stärker in den Fokus der Anleger.

ASML: Umsatz und Marge legen deutlich zu

Im zweiten Quartal steigerte ASML den Umsatz überraschend deutlich auf gut 9,3 Milliarden Euro nach knapp 8,8 Milliarden Euro im ersten Quartal. Die Bruttomarge erhöhte sich von 53 auf 54 Prozent und übertraf ebenfalls die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich verdiente der Konzern gut 2,9 Milliarden Euro nach knapp 2,8 Milliarden Euro im ersten Jahresviertel. Die starken Quartalszahlen dürften die ASML-Aktie zusätzlich stützen.

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