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EU schrumpft: Europa verliert Millionen Einwohner

Europa steuert auf einen historischen Bevölkerungsrückgang zu, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung auf ein Rekordniveau. Warum diese Entwicklung den Arbeitsmarkt, die Pflege und die Wirtschaft grundlegend verändern könnte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.07.2026 07:23
Lesezeit: 2 min
EU schrumpft: Europa verliert Millionen Einwohner
Studie: Die EU-Kommission rechnet bis 2100 mit weniger Einwohnern, mehr Pflegebedürftigen und einer deutlich älteren Gesellschaft. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Europas Bevölkerung bis 2100 deutlich schrumpft.
  • Welche Folgen die Alterung für den Arbeitsmarkt hat.
  • Warum die EU trotz längerer Lebenszeit vor großen Herausforderungen steht.

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