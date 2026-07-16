Technologie

Warum kauft China so viele deutsche Firmen?

China kauft Deutschlands Kronjuwelen: Das ehrgeizige Reich der Mitte übernimmt immer mehr deutsche Traditionsunternehmen – und mit ihnen Patente, Technologien und jahrzehntelang aufgebautes Know-how. Warum Experten dennoch nicht von einem einfachen Ausverkauf sprechen und wo die eigentliche Gefahr für Deutschlands Wirtschaft liegt.
Autor
avtor
Maximilian Modler
16.07.2026 05:46
Lesezeit: 7 min
Warum kauft China so viele deutsche Firmen?
China übernimmt gezielt deutsche Technologieunternehmen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum China gezielt deutsche Technologieführer übernimmt.
  • Welche Gefahr hinter den Patenten deutscher Unternehmen steckt.
  • Wie viele deutsche Firmen bereits chinesischen Eigentümern gehören.

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Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

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