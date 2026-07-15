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220 Euro pro Kopf: War das der Höhepunkt der Bahn-Investitionen?

Der Bund investiert so viel wie nie in die Schiene – doch schon in wenigen Jahren droht wieder der Rückwärtsgang. Die Bahnbranche warnt vor neuen Kürzungen und fordert endlich eine verlässliche Finanzierung über mehrere Jahre.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.07.2026 14:13
Lesezeit: 2 min
220 Euro pro Kopf: War das der Höhepunkt der Bahn-Investitionen?
Trotz Rekordinvestitionen bleibt das deutsche Schienennetz marode. Die Allianz Pro Schiene verlangt eine langfristige Finanzierung. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der Bund nach Rekordinvestitionen wieder kürzen will.
  • Welche Folgen die geplanten Milliardenkürzungen für die Schiene haben.
  • Weshalb die Bahnbranche einen mehrjährigen Infraplan fordert.

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