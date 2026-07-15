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220 Euro pro Kopf: War das der Höhepunkt der Bahn-Investitionen?

Der Bund investiert so viel wie nie in die Schiene – doch schon in wenigen Jahren droht wieder der Rückwärtsgang. Die Bahnbranche warnt vor neuen Kürzungen und fordert endlich eine verlässliche Finanzierung über mehrere Jahre.