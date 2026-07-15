Politik

Merz sieht Koalition auf gutem Weg - aber nicht am Ziel

Die Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers hat Tradition. Diesmal stellte sich Amtsinhaber Friedrich Merz den Fragen der Journalisten vergleichsweise entspannt. Dabei verwies er auf jüngste Beschlüsse und geplante Vorhaben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.07.2026 15:48
Lesezeit: 3 min
Merz sieht Koalition auf gutem Weg - aber nicht am Ziel
Merz auf der Sommerpressekonferenz: Der Bundeskanzler verteidigt Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss, warnt vor AfD-Erfolgen und erklärt, warum er bei der Schuldenbremse kaum Fortschritte erwartet. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Merz trotz schwacher Umfragen an seinem Regierungskurs festhält.
  • Welche Bilanz der Kanzler nach den ersten Monaten der Koalition zieht.
  • Weshalb Merz kaum noch mit einer Reform der Schuldenbremse rechnet.

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