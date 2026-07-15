Politik

Merz sieht Koalition auf gutem Weg - aber nicht am Ziel

Die Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers hat Tradition. Diesmal stellte sich Amtsinhaber Friedrich Merz den Fragen der Journalisten vergleichsweise entspannt. Dabei verwies er auf jüngste Beschlüsse und geplante Vorhaben.