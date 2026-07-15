EU schmiedet Drohnen-Pakt mit der Ukraine

Eine Drohne von Argus Interception (l) fängt eine kleine Drohne mit einem Netz. Das Drohnen-Start-up Argus Interception entwickelt Abfangdrohnen mit Netztechnik. Zu den Kunden zählen Streitkräfte, Behörden und Betreiber kritischer Infrastruktur und auch die Bundeswehr nutzt die Technik. (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt