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Uber schluckt Delivery Hero für 13 Milliarden Euro

Uber kauft den Berliner Essenslieferanten für knapp 13 Milliarden Euro. Was das für den Hauptsitz in Berlin und die Beschäftigten bedeutet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.07.2026 09:10
Lesezeit: 1 min
Uber schluckt Delivery Hero für 13 Milliarden Euro
Uber macht den Milliarden-Deal perfekt und übernimmt den Berliner Essenslieferanten Delivery Hero. (Foto: dpa) Foto: Paul Zinken

Im Folgenden:

  • Was der Milliarden-Deal für den Standort Berlin bedeutet.
  • Welche Zusagen Uber den Beschäftigten in Berlin macht.
  • Warum Delivery Hero trotz Rückzug aus Deutschland attraktiv bleibt.

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