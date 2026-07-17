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Oasis-Index: Was kosten 5 Bier und 2 Schachteln Zigaretten weltweit?

Die globale Preisordnung gerät ins Wanken: Während Japan überraschend günstig wird, explodieren anderswo Mieten, Nebenkosten und Alltagsausgaben. Eine neue Analyse der Deutschen Bank zeigt, welche Städte gewinnen, welche verlieren – und warum das auch für Anleger und Verbraucher wichtig ist.
Autor
avtor
Maximilian Modler
17.07.2026 06:01
Lesezeit: 4 min
Oasis-Index: Was kosten 5 Bier und 2 Schachteln Zigaretten weltweit?
Tokio wird überraschend günstig, Deutschland hat die höchsten Nebenkosten: Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem neuen Preisreport. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Tokio heute zu den günstigsten Metropolen der Welt zählt.
  • Warum Deutschland weltweit bei den Nebenkosten an der Spitze steht.
  • Wie stark Inflation und Währungen die Weltkarte der Preise verändert haben.

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Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

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