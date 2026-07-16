US-Börsenbericht: Sandisk bricht um 12 Prozent ein, während sich der Ausverkauf bei Chip-Aktien verschärft title

Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock)

Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Tech-Sektor gerät unter heftigen Verkaufsdruck

Die Umschichtung weg von Chip-Aktien hat sich am Donnerstag verschärft, wobei eine Reihe von Unternehmen, darunter Sandisk, Intel, Oracle und AMD, weiter an Wert verloren.

Dies geschah vor dem Hintergrund steigender Ölpreise, da die USA nach einer Reihe von Angriffen Teherans auf die Schifffahrt in dieser Woche eine weitere Runde von Militärschlägen gegen den Iran durchführten, während die Preise für Brent-Rohöl um die 85 US-Dollar pro Barrel pendelten.

Rote Zahlen an den New Yorker Indizes

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,2 Prozent auf 52.553,62 Punkte, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Minus von 1,47 Prozent bei 25.881,95 Punkten beendete.

Unterdessen gab der S&P 500 um 0,51 Prozent auf 7.533,88 Punkte nach.

Chip-Aktien verzeichneten einen weiteren Verlusttag, da die Sorgen der Anleger über KI-Investitionen zunahmen und die Debatte darüber anhielt, ob Technologieaktien zu hoch bewertet sind.

Besonders hart traf es Sandisk mit einem Einbruch von 12,6 Prozent, während Micron um 5,6 Prozent absackte.

Sandisk hat seit vergangenem Freitag über 26 Prozent seines Aktienwerts verloren und über 30 Prozent seit seinem Höchststand am 25. Juni – nach einem dramatischen Anstieg von 749 Prozent seit Jahresbeginn bis zu diesem Spitzenwert.

Gleichzeitig fiel Oracle um 6,2 Prozent, Intel verlor 5,8 Prozent und AMD rutschte um 5,3 Prozent ab.

„[Chip-Aktien] zeigen definitiv deutliche Risse“, sagte Matt Maley von Miller Tabak.

„Sie müssen bald eine kräftige und nachhaltige Erholung zeigen, andernfalls wird dies echte Warnsignale auslösen“, fügte Maley hinzu.

Gemischte Signale bei Quartalsberichten und Übernahmen

Eine Reihe von Unternehmen legte zudem Geschäftsergebnisse vor, darunter General Electric. Der Konzern hob seine Jahresprognose an und übertraf zudem die Erwartungen der Analysten. Dennoch fiel die Aktie von GE Aerospace, dem Unternehmen, unter dem General Electric gehandelt wird, bis zum Börsenschluss um über 4 Prozent.

Unterdessen verloren United Airlines 1,8 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft einen niedriger als erwartet ausfallenden bereinigten Gewinn für das dritte Quartal prognostiziert hatte, während sie gleichzeitig erklärte, dass sie von einer robusten Reisenachfrage ausgehe, die den Jahresgewinn ankurbeln werde.

Abbott Laboratories schossen um über 10,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen infolge eines besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals seine Prognose angehoben hatte.

SpaceX setzte seinen Kurssturz unter den IPO-Ausgabepreis von 135 US-Dollar fort und beendete den Handel mit einem Minus von 3 Prozent bei 131,11 US-Dollar.

Eli Lilly legte zu, nachdem bekannt gegeben worden war, dass sich das Unternehmen auf die Übernahme des Herstellers von psychedelischen Medikamenten, AtaiBeckley, für unter anderem bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar geeinigt hat. Eli Lilly beendete den Handel mit einem Plus von 1,15 Prozent, während AtaiBeckley um 33,4 Prozent in die Höhe schoss.

Im Rahmen einer weiteren Übernahme hat sich Uber Delivery Hero gesichert, um seine Essenslieferdienste weiter auszubauen, was die Aktie um 1,8 Prozent steigen ließ.

Netflix schloss vor der Bekanntgabe seiner Geschäftsergebnisse, die nach Börsenschluss anstanden, mit einem Plus von 0,9 Prozent.