Politik

Symbolik und Nuklear-Pläne: Merz und Macron verhandeln über Bündnisfragen

Ein straffes Programm am heutigen Freitag: Kanzler Merz und Präsident Macron starten am Morgen auf dem Fliegerhorst Nörvenich, bevor der Ministerrat im Schloss Augustusburg zusammentritt. Nach herben Rückschlägen bei gemeinsamen Rüstungsprojekten stehen heute vor allem die künftige Verteidigungspolitik und die nukleare Abschreckung auf der Agenda.