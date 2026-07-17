Hitzewelle leert die Regale: Klimageräte werden knapp

Eine mobile Klimaanlage steht in einer Neubauwohnung. Die hohen Temperaturen steigern in Deutschland das Verlangen nach Klimaanlagen. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage hervor. Demnach planen 20 Prozent, sich eine Klimaanlage anzuschaffen. (Foto: dpa) Foto: Rolf Vennenbernd