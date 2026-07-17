Hitzewelle leert die Regale: Klimageräte werden knapp
Die nächste Hitzewelle trifft viele Verbraucher unvorbereitet: Ventilatoren und Klimageräte sind vielerorts ausverkauft, Nachschub lässt auf sich warten. Warum Händler kaum reagieren können und welche Alternativen es für heiße Tage gibt.
Eine mobile Klimaanlage steht in einer Neubauwohnung. Die hohen Temperaturen steigern in Deutschland das Verlangen nach Klimaanlagen. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage hervor. Demnach planen 20 Prozent, sich eine Klimaanlage anzuschaffen. (Foto: dpa)
Foto: Rolf Vennenbernd
Im Folgenden:
Welche Händler noch liefern können und wo die Regale leer bleiben.
Wie lange Verbraucher auf neue Geräte warten müssen.
Welche Alternativen es zu mobilen Klimageräten gibt.
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