Politik

Vor den US-Midterms: Trump säht Zweifel an Wahlsicherheit und attackiert China

Ansprache zur besten Sendezeit: Wenige Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen stellt US-Präsident Donald Trump erneut die Zuverlässigkeit des US-Wahlsystems infrage. Neben den bekannten Betrugsvorwürfen zur Wahl 2020 nimmt er nun vor allem Peking ins Visier – und kündigt die Freigabe brisanter Geheimdienstakten an.