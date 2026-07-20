Finanzen

Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich nach Rückschlag: Aufträge stützen, Analysten bleiben vorsichtiger

Die Rheinmetall-Aktie ist nach einem turbulenten Juni mit leichten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Neue Aufträge und volle Bücher stützen die Story, doch Analysten werden vorsichtiger. Anleger fragen sich nun, ob die Erholung trägt oder ob der Vertrauensverlust schwerer wiegt.
Autor
avtor
Markus Gentner
20.07.2026 08:54
Lesezeit: 2 min
Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich nach Rückschlag: Aufträge stützen, Analysten bleiben vorsichtiger
Die Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich nach dem Kursrutsch. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Rheinmetall-Aktie aktuell: Aufträge stützen, Analysten bleiben vorsichtiger

Am Montagmorgen notierte das Papier auf Tradegate bei 986,00 Euro und damit 0,82 Prozent über dem Vortag; auf Xetra hatte die Aktie am Freitag bei 984,20 Euro geschlossen. Trotz der Erholung bleibt der jüngste Kursrutsch deutlich sichtbar: Auf Monatssicht steht laut finanzen.net weiterhin ein Minus von rund 18 Prozent, über sechs Monate sogar ein Rückgang von gut 48 Prozent.

Der Nachrichtenfokus liegt damit weniger auf einer einzelnen neuen Kursexplosion als auf der Frage, ob Rheinmetall nach dem schweren Rückschlag beim F126-Fregattenprojekt wieder Vertrauen aufbauen kann. Ende Juni hatte die Entscheidung des Bundes, das Projekt nicht wie von Rheinmetall erhofft fortzuführen, die Aktie massiv belastet. Analysten werteten den Vorgang nicht nur als entgangene Geschäftschance im Marinebereich, sondern auch als Belastung für die Glaubwürdigkeit der ambitionierten Wachstumsstory.

Neue Aufträge stützen das operative Bild bei Rheinmetall

Operativ meldet Rheinmetall unterdessen weiter neue Aufträge. In den vergangenen Tagen veröffentlichte der Konzern mehrere Meldungen aus dem Verteidigungsbereich: Dazu zählen die Lieferung von 155-Millimeter-Artilleriemunition aus Unterlüß an die Ukraine, ein Projekt für autonome militärische Konvois, ein Auftrag im Wert von fast einer Milliarde Euro zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee sowie weitere internationale Aufträge im Marine- und Flugabwehrgeschäft.

Diese Auftragslage ist ein wichtiger Gegenpol zur Skepsis am Markt. Rheinmetall hatte bereits im ersten Quartal 2026 von einem Auftragsbestand von 73 Milliarden Euro berichtet. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten um 8 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 17 Prozent auf 224 Millionen Euro. Zugleich bestätigte das Management die Jahresprognose: Für 2026 erwartet Rheinmetall einen Konzernumsatz zwischen 14,0 und 14,5 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von rund 19 Prozent.

Bank of America wird vorsichtiger bei Rheinmetall-Aktie

Dennoch ist die Stimmung nicht ungeteilt positiv. Bank of America senkte zuletzt das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie deutlich von 1.770 auf 1.300 Euro, beließ die Einstufung aber bei „Buy“. Begründet wurde die vorsichtigere Sicht mit dem Wandel moderner Kriegsführung: Drohnen, Präzisionswaffen und autonome Systeme könnten künftig stärker in den Fokus rücken und klassische Artillerie teilweise relativieren. Das trifft Rheinmetall besonders, weil Waffen und Munition zu den zentralen Wachstumssäulen des Konzerns gehören.

Der breitere Analystenkonsens bleibt dennoch überwiegend konstruktiv. Nach Daten von finanzen.net empfehlen aktuell 9 von 10 erfassten Analysten die Aktie zum Kauf, einer rät zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.705,56 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Diese Spanne zeigt aber zugleich, wie groß die Unsicherheit nach dem Kurssturz geworden ist: Der Markt verlangt offenbar mehr operative Bestätigung, bevor er Rheinmetalls langfristige Wachstumsziele wieder höher bewertet.

Rheinmetall-Aktie zwischen Auftragsboom und Bewertungsrisiko

Für Anleger und Marktbeobachter bleibt die Rheinmetall-Aktie damit ein Spannungsfeld aus hoher Auftragsdynamik und gestiegenem Bewertungsrisiko. Die politischen Rahmenbedingungen sprechen grundsätzlich weiter für hohe Verteidigungsausgaben in Deutschland, Europa und der NATO. Gleichzeitig hat das F126-Aus gezeigt, dass große Beschaffungsprojekte nicht automatisch bei Rheinmetall landen und dass Verzögerungen, Kostenfragen und technologische Verschiebungen die Börsenfantasie schnell dämpfen können.

Kurzfristig dürfte entscheidend sein, ob die Aktie den Bereich um die jüngsten Tiefs oberhalb von 900 Euro verteidigen kann und ob neue Großaufträge das verlorene Vertrauen teilweise kompensieren. Fundamental bleibt Rheinmetall durch volle Auftragsbücher, hohe Nachfrage nach Munition, Fahrzeugen, Luftverteidigung und digitalen Systemen gut positioniert. Börslich ist die Aktie nach dem starken Rückgang aber noch nicht aus der Bewährungsphase heraus.

Rheinmetall-Aktie bleibt in der Bewährungsphase

ie Rheinmetall-Aktie zeigt zum Wochenstart eine Stabilisierung, bleibt nach dem Fregatten-Rückschlag und gesenkten Kurszielen aber angeschlagen. Neue Aufträge und die bestätigte Jahresprognose stützen die Investmentstory, doch Anleger achten nun stärker auf Umsetzung, Margen und die Anpassungsfähigkeit des Konzerns an neue Prioritäten in der Verteidigungstechnologie.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt nach dem jüngsten Kursrutsch Ansätze einer Stabilisierung, doch die Lage bleibt anspruchsvoll. Neue Aufträge und ein hoher Auftragsbestand sprechen weiterhin für eine robuste operative Basis. Gleichzeitig hat das F126-Aus Spuren hinterlassen und die Sensibilität der Anleger für Risiken erhöht. Analysten sehen zwar vielfach weiter Potenzial, bewerten einzelne Geschäftsfelder aber vorsichtiger. Für den Markt zählt nun vor allem, ob Rheinmetall seine Wachstumsziele mit konkreten Ergebnissen untermauern kann. Die Aktie bleibt damit ein Wert zwischen langfristiger Rüstungsnachfrage und kurzfristiger Vertrauensprüfung.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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