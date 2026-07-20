Wirtschaft

Median-Entgelt: Einkommen steigen, doch die Lohnlücke besteht weiter

Mehr Geld auf dem Gehaltszettel, sinkende Unterschiede zwischen Frauen und Männern und deutliche regionale Abweichungen: Die aktuellen Median-Entgeltdaten zeichnen ein gemischtes Bild des Arbeitsmarktes, insgesamt wurde in Deutschland 2025 jedoch mehr verdient.