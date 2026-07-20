Wirtschaft

Yuan in Afrika: Wie Peking den Kontinent an sein Finanzsystem bindet

Der Dollar dominiert die Weltwirtschaft, doch in Afrika baut China längst eine alternative Zahlungsroute für den Yuan auf. Was Handel und Kredite günstiger machen kann, stärkt zugleich Pekings Einfluss und schafft neue Abhängigkeiten. Für deutsche Unternehmen entscheidet sich, ob sie im Wettbewerb um Afrikas Zukunft noch mithalten können.