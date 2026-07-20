Finanzen

US-Märkte im Überblick: Ölpreis steigt auf 91 Dollar, während Trump erklärt, der Iran werde für US-Todesopfer „um ein Vielfaches zahlen“

Welche Faktoren die Wall Street heute in Atem hielten und wo Anleger jetzt genau hinschauen sollten.
Autor
Bonnier Investor
20.07.2026 22:26
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Ölpreis steigt auf 91 Dollar, während Trump erklärt, der Iran werde für US-Todesopfer „um ein Vielfaches zahlen“
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Nahost-Konflikt sorgt für Unruhe an den Märkten

Am Montag gaben die Aktienkurse an der Wall Street nach, während die Ölpreise leicht anzogen, da die erneute Volatilität infolge des Nahostkonflikts die Anleger im Griff hatte.

Die USA führten den neunten Tag in Folge neue Angriffe auf den Iran durch, doch die Aktienkurse erholten sich im frühen Handel, nachdem Esmail Baghaei, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, erklärt hatte, dass Vermittler Gespräche sowohl mit den USA als auch mit dem Iran aufgenommen hätten.

Er fügte hinzu, dass Verhandlungen zwischen beiden Seiten weiterverfolgt werden könnten.

Die Aktien schlossen jedoch im Minus, während die Ölpreise anzogen. Die Referenzsorte Brent notierte zum Handelsschluss bei rund 89 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie am frühen Morgen einen Höchststand von 91 US-Dollar erreicht hatte.

Tech-Werte und Chip-Aktien trotzen dem Trend

An der Wall Street legte der Nasdaq-100-Index minimal um 0,04 Prozent auf 28.604,23 Punkte zu.

Chip-Aktien führten die Gewinne im Index an, wobei SanDisk, Marvell Technologies und Micron um 5,75 Prozent, 4,5 Prozent bzw. 4,35 Prozent im Plus schlossen. Die Aktien von Advanced Micro Devices und Intel legten um 2,9 Prozent bzw. 3,5 Prozent zu.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet legte um 1,8 Prozent zu, nachdem berichtet worden war, dass das Unternehmen einen neuen KI-Serverchip entwickelt, der seine Gemini-Modelle effizienter ausführen soll.

Wie *The Information* berichtete, soll der Chip Gemini direkt integrieren, wodurch der für die Beantwortung von Nutzeranfragen erforderliche Datentransfer reduziert wird.

Google-Ingenieure prognostizieren Berichten zufolge, dass der Chip das Sechs- bis Zehnfache an Tokens im Vergleich zu den neuesten KI-Chips des Unternehmens verarbeiten kann.

Die Aktien von Tesla und Apple führten die Verluste im Nasdaq an, wobei die beiden Papiere um 2,5 Prozent bzw. 2,75 Prozent nachgaben.

Leitindizes verzeichnen Verluste

Der breite S&P 500 beendete einen volatilen Handelstag mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 7.443,28 Punkten. Unterdessen fiel der Dow Jones um 0,6 Prozent auf 51.839,26 Punkte.

Die Verluste wurden von Walmart angeführt, deren Aktien um 1,7 Prozent nachgaben, und dem Flugzeugbauer Boeing, der mit einem Minus von 1,8 Prozent schloss.

Im Pharmasektor gaben Eli Lilly um 1,65 Prozent und Johnson & Johnson um 1,3 Prozent nach.

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