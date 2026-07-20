Technologie

Atem-Biometrie: Wird unser Atem bald zum neuen Passwort?

Passwörter lassen sich ändern, ein Atemmuster nicht. Forscher wollen Menschen künftig daran erkennen, wie sie ein- und ausatmen, und melden bereits erstaunlich hohe Trefferquoten. Doch die vermeintlich bequeme Atem-Biometrie könnte nicht nur die Identität, sondern auch sensible Informationen über Gesundheit, Stress und Lebensweise preisgeben.