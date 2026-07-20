Wirtschaft

Kodano: Polnischer Optikriese nimmt Deutschland ins Visier

Mehr Filialen, künstliche Intelligenz und Gespräche über gleich drei mögliche Übernahmen: Der polnische Optikkonzern Kodano wächst deutlich schneller als der Markt. Nun rückt das Unternehmen auch in Deutschland vor und könnte den Wettbewerb für etablierte Optiker und Onlinehändler spürbar verschärfen.
Autor
avtor
Lukasz Rawa
20.07.2026 16:00
Lesezeit: 9 min
Kodano: Polnischer Optikriese nimmt Deutschland ins Visier
Kodano will Europas Optikmarkt erobern: mehr Filialen, KI im Alltag und mögliche Zukäufe. (Foto: dpa | Karl-Josef Hildenbrand) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum Kodano Europas Optikmarkt mit hohem Tempo erobern will.
  • Wie der polnische Konzern deutsche Optiker unter Druck setzen könnte.
  • Welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Expansion von Kodano spielt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Lukasz Rawa

***

Łukasz Rawa beschreibt seit über einem Jahrzehnt die Welt aus der Perspektive von Handelsketten, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie der HoReCa-Branche. Bei Puls Biznesu analysiert er seit 2024 laufend Trends und Veränderungen in diesen Sektoren. In seiner Freizeit fotografiert er wilde Natur, schaut britische Krimis und genießt die japanische Küche.

Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich nach Rückschlag: Aufträge stützen, Analysten bleiben vorsichtiger
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich nach Rückschlag: Aufträge stützen, Analysten bleiben vorsichtiger
20.07.2026

Die Rheinmetall-Aktie ist nach einem turbulenten Juni mit leichten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Neue Aufträge und volle...

Kodano: Polnischer Optikriese nimmt Deutschland ins Visier
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kodano: Polnischer Optikriese nimmt Deutschland ins Visier
20.07.2026

Mehr Filialen, künstliche Intelligenz und Gespräche über gleich drei mögliche Übernahmen: Der polnische Optikkonzern Kodano wächst...

Analyse: Wenn Putin verzweifelt, müssen wir seine Reaktion wirklich fürchten
DWN
Politik
Politik Analyse: Wenn Putin verzweifelt, müssen wir seine Reaktion wirklich fürchten
20.07.2026

Der Druck auf Russland wächst militärisch und wirtschaftlich. Die Verluste an der Front sind enorm, die Wirtschaft ächzt unter dem...

AliExpress: EU verhängt Rekordstrafe gegen chinesischen Online-Marktplatz
DWN
Unternehmen
Unternehmen AliExpress: EU verhängt Rekordstrafe gegen chinesischen Online-Marktplatz
20.07.2026

Gefälschte Markenartikel, unsicheres Spielzeug und fragwürdige Kosmetik beschäftigen Europas Behörden seit Jahren. Nun setzt die EU mit...

Deutsche Industrie trotzt der Krise: Jetzt entscheidet der Reformkurs
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Industrie trotzt der Krise: Jetzt entscheidet der Reformkurs
20.07.2026

Deutschlands Wirtschaft sendet überraschend deutliche Lebenszeichen: Industrie und Bau produzieren mehr, während die Inflation...

Europa-Aktien locken mit Dividenden und günstiger Bewertung
DWN
Finanzen
Finanzen Europa-Aktien locken mit Dividenden und günstiger Bewertung
20.07.2026

Für Investitionen in europäische Unternehmen sprechen mehrere Argumente: Die Wirtschaft kann sich angesichts der derzeit niedrigen...

KI-Cyberangriffe: Warum langsame Unternehmen leichte Beute werden
DWN
Technologie
Technologie KI-Cyberangriffe: Warum langsame Unternehmen leichte Beute werden
20.07.2026

Cyberangriffe brauchen künftig womöglich nur noch Minuten, Unternehmen für ihre Gegenmaßnahmen dagegen oft Stunden oder Tage. ENISA...

Weizenpreis unter Druck: Ukraine trifft Russlands wirtschaftliche Lebensader
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Weizenpreis unter Druck: Ukraine trifft Russlands wirtschaftliche Lebensader
20.07.2026

Russlands Schiffe brennen, wichtige Exportwege stehen still und der Weizenpreis schießt nach oben. Mit einer Serie von Drohnenangriffen...