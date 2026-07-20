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AliExpress: EU verhängt Rekordstrafe gegen chinesischen Online-Marktplatz

Gefälschte Markenartikel, unsicheres Spielzeug und fragwürdige Kosmetik beschäftigen Europas Behörden seit Jahren. Nun setzt die EU mit einer Rekordstrafe gegen AliExpress ein deutliches Zeichen. Doch welche Folgen hat die Entscheidung für Händler, Verbraucher und andere Plattformen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.07.2026 15:18
Aktualisiert: 20.07.2026 15:18
Lesezeit: 3 min
AliExpress: EU verhängt Rekordstrafe gegen chinesischen Online-Marktplatz
Die EU verhängt eine Rekordstrafe gegen AliExpress wegen illegaler Produkte. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum verhängt die EU ihre bislang höchste DSA-Strafe?
  • Welche Produkte sorgten für die drastische Geldbuße?
  • Weshalb geriet AliExpress besonders ins Visier?

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