Technologie

Rekordabsatz bei Wärmepumpen: Fast jede zweite neue Heizung läuft elektrisch

Der Markt für neue Heizgeräte erholt sich schneller als erwartet: Im ersten Quartal 2026 stieg der Gesamtabsatz um 16 Prozent. Wärmepumpen legten um 34 Prozent zu und kommen inzwischen auf einen Marktanteil von knapp 49 Prozent.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
24.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Rekordabsatz bei Wärmepumpen: Fast jede zweite neue Heizung läuft elektrisch
Eine Wärmepumpe von Stiebel Eltron steht in einem Ausstellungsraum. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum der Heizungsmarkt nach zwei Krisenjahren wieder wächst
  • Welche Rolle die staatliche Förderung beim Wärmepumpen-Boom spielt
  • Warum fast neun von zehn Neugeräten auf Wärmepumpen entfallen
  • Warum 73 Prozent der Deutschen noch fossil heizen – und wie lange noch 

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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