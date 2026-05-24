Technologie

Rekordabsatz bei Wärmepumpen: Fast jede zweite neue Heizung läuft elektrisch

Der Markt für neue Heizgeräte erholt sich schneller als erwartet: Im ersten Quartal 2026 stieg der Gesamtabsatz um 16 Prozent. Wärmepumpen legten um 34 Prozent zu und kommen inzwischen auf einen Marktanteil von knapp 49 Prozent.