Politik

Rahmenabkommen im Iran-Krieg erzielt: Hoffnung auf Frieden – viele Fragen bleiben

Ein Durchbruch im Iran-Krieg scheint greifbar: Washington und Teheran haben sich auf ein Rahmenabkommen verständigt. Die Straße von Hormus könnte wieder geöffnet werden, die Waffen vorerst schweigen. Doch zahlreiche Konfliktpunkte wurden ausgeklammert. Reicht das für einen dauerhaften Frieden?