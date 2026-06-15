Finanzen

Goldpreis aktuell: Edelmetall legt zum Wochenstart deutlich zu

Der Goldpreis startet dank der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran fester in die neue Woche. Niedrigere US-Renditen und ein schwächerer Dollar helfen dem Edelmetall. Die Erholung wirft jedoch Fragen auf, denn entscheidend bleibt, ob die Fed den Markt erneut ausbremst.
Autor
avtor
Markus Gentner
15.06.2026 09:57
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell: Edelmetall legt zum Wochenstart deutlich zu
Der Goldpreis legt zum Wochenstart zu. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum steigt der Goldpreis aktuell wieder?
  • Welche Rolle spielt der schwächere US-Dollar?
  • Wie beeinflussen sinkende Renditen den Goldkurs?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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