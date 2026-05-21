Wirtschaft

Goldpreis: Europas neue Goldsuche beginnt an Russlands Grenze

An der Grenze zu Russland stößt ein finnischer Konzern auf neue Goldadern. Der Fund kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Goldpreis Rekorde markiert und Europa seine Rohstoffabhängigkeit neu bewertet. Für Anleger, Industrie und Politik geht es um mehr als eine Mine im Norden.