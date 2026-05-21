Wirtschaft

Goldpreis: Europas neue Goldsuche beginnt an Russlands Grenze

An der Grenze zu Russland stößt ein finnischer Konzern auf neue Goldadern. Der Fund kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Goldpreis Rekorde markiert und Europa seine Rohstoffabhängigkeit neu bewertet. Für Anleger, Industrie und Politik geht es um mehr als eine Mine im Norden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.05.2026 05:47
Lesezeit: 3 min
Goldpreis: Europas neue Goldsuche beginnt an Russlands Grenze
Finnland meldet an Russlands Grenze einen Goldfund. Der hohe Goldpreis macht das Projekt für Rohstoffmärkte, Industrie und Anleger brisant. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Finnlands Goldfund für Europas Rohstoffpolitik wichtig werden könnte.
  • Wie der Goldpreis neue Minenprojekte wieder attraktiver macht.
  • Welche Rolle die Nähe zu Russland für den Fund spielt.

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