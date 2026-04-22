Finanzen

Goldpreis-Entwicklung: Wie es weitergeht und wo es Chancen gibt

Steigende Zinsen, geopolitische Spannungen und ein schwankender Dollar bremsen die Goldpreis-Entwicklung. Dennoch bleibt das Interesse am gelben Edelmetall hoch – besonders bei Privatanlegern. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch oder droht weiteren Investoren eine schmerzhafte Ernüchterung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.04.2026 13:13
Lesezeit: 4 min
Goldpreis-Entwicklung: Wie es weitergeht und wo es Chancen gibt
Steigende Zinsen, Inflation und geopolitische Risiken bremsen die Goldpreis-Entwicklung. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum fällt der Goldpreis trotz geopolitischer Krisen?
  • Welche Rolle spielen steigende Zinsen für Gold?
  • Welche Chancen bieten Goldminen-Aktien derzeit?

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