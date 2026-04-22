Finanzen

Goldpreis-Entwicklung: Wie es weitergeht und wo es Chancen gibt

Steigende Zinsen, geopolitische Spannungen und ein schwankender Dollar bremsen die Goldpreis-Entwicklung. Dennoch bleibt das Interesse am gelben Edelmetall hoch – besonders bei Privatanlegern. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch oder droht weiteren Investoren eine schmerzhafte Ernüchterung?