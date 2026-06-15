Bitcoin-Kurs steigt nach Iran-Abkommen: Erholung oder nur technische Gegenbewegung?

Bitcoin-Kurs aktuell: Sprung über 66.000 Dollar

Der Bitcoin-Kurs hat zum Wochenstart deutlich zugelegt und damit seine Erholung der vergangenen Tage fortgesetzt. Auslöser war die am späten Sonntagabend bekanntgegebene Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges. Im frühen Montagshandel stieg der Bitcoin-Kurs auf fast 66.000 Dollar und lag damit rund 2.000 Dollar beziehungsweise etwa drei Prozent höher als vor der Ankündigung.

Nach wochenlangen Verhandlungen verständigten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen. Dies bestätigten neben beiden Regierungen auch die Vermittler aus Pakistan. Die Einigung soll die Grundlage für weitere Gespräche schaffen, unter anderem über das iranische Atomprogramm.

Für den Bitcoin-Kurs aktuell bedeutet dies eine Fortsetzung der Erholung, die bereits seit dem Tiefpunkt Anfang Juni zu beobachten ist. Damals war die älteste und bekannteste Kryptowährung zeitweise unter 60.000 Dollar gefallen und hatte damit den niedrigsten Stand seit Oktober 2024 erreicht. Trotz der jüngsten Gewinne notiert der Bitcoin-Kurs weiterhin rund ein Viertel unter dem Niveau von Ende 2025. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober vergangenen Jahres hat sich der Bitcoin-Preis nahezu halbiert.

Bitcoin zwischen sicherem Hafen und Risiko-Asset

Die jüngste Entwicklung im Nahen Osten liefert zugleich einen seltenen Praxistest für die Frage, ob Bitcoin tatsächlich als "sicherer Hafen" gelten kann. Die Diskussion begleitet die Kryptowährung seit Jahren. Gerade in geopolitischen Krisen wird immer wieder darüber debattiert, ob Bitcoin Schutz vor wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen bieten kann. Die Daten aus dem Iran-Konflikt liefern jedoch kein eindeutiges Bild. Bereits im Februar 2026 belasteten Inflationssorgen und die drohende Eskalation im Nahen Osten den Bitcoinkurs. Der Bitcoin-Kurs fiel damals auf ein Jahrestief von rund 60.000 Dollar.

Nach Kriegsbeginn am 28. Februar zeigte sich jedoch eine überraschende Stärke. Nach einem ersten Rückgang auf unter 63.000 Dollar erholte sich die Kryptowährung schnell und stieg bis Ende April auf rund 80.000 Dollar. Das entsprach einem Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Kriegstief. Gleichzeitig verlor Gold etwa 15 Prozent gegenüber seinem Jahreshoch vom Januar 2026. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die Marktstruktur. Als die Angriffe an einem Samstag begannen, war Bitcoin der einzige große liquide Markt, der geöffnet hatte. Zudem flossen zwischen März und Anfang Mai nach anfänglichen Abflüssen mehr als fünf Milliarden Dollar netto in Bitcoin-ETFs, während Gold-ETFs allein in der ersten Märzhälfte elf Milliarden Dollar verloren.

Chartanalyse: RSI und MACD senden Kaufsignale

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild zuletzt aufgehellt. Der Bitcoin-Kurs konnte sich an einer wichtigen Unterstützungszone stabilisieren und zwischenzeitlich um mehr als 11 Prozent zulegen. Aktuell bewegt sich der BTC-Kurs zwischen Unterstützung und Widerstand.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert derzeit bei etwa 42 Punkten und befindet sich damit in der neutralen Zone. Gleichzeitig hat die RSI-Linie die Signallinie von unten nach oben durchbrochen und damit ein bullisches Crossover ausgelöst. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim MACD. Auch hier wurde ein Kaufsignal generiert, nachdem die MACD-Linie die Signallinie nach oben gekreuzt hatte. Das Momentum nimmt weiterhin zu. Für den Bitcoin-Kurs aktuell sprechen diese Indikatoren kurzfristig für weiteres Aufwärtspotenzial.

Elliott-Wellen mahnen zur Vorsicht

Trotz der positiven Signale bleibt die übergeordnete Elliott-Wellen-Struktur kritisch. Nach Einschätzung der Analyse könnte die erste Abwärtswelle der Welle C bereits abgeschlossen oder kurz vor dem Abschluss stehen. Anschließend wäre eine technische Gegenbewegung in einer Welle 2 möglich.

Der prognostizierte Trendwendebereich für diese Welle beginnt am 0,382er Fibonacci-Retracement bei 56.613 US-Dollar und reicht bis zum 0,786er Fibonacci-Retracement bei 24.247 US-Dollar. Die eigentliche Welle C ist zwischen der 1er-Fibonacci-Extension bei 39.454 US-Dollar und der 1,618er-Fibonacci-Extension bei 24.951 US-Dollar lokalisiert. Damit bleibt die Gefahr bestehen, dass der Bitcoin-Kurs nach einer Erholung erneut unter Druck gerät und eine weitere Abwärtswelle startet. Auch der Bitcoin-Preis könnte bei einem Bruch wichtiger Unterstützungen wieder deutlich nachgeben. Weiterlesen Rahmenabkommen im Iran-Krieg erzielt: Hoffnung auf Frieden – viele Fragen bleiben

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ETF-Abflüsse und Verkäufe belasten den Bitcoinkurs

Argumente gegen die Rolle als sicherer Hafen liefert der jüngste Kursverlauf ebenfalls. Als die US-Regierung am 2. April weitere Angriffe ankündigte und der Ölpreis auf über 106 Dollar je Barrel stieg, fiel der Bitcoin-Kurs innerhalb weniger Stunden auf 65.834 Dollar. Zusätzlichen Druck erzeugte Anfang Juni eine SEC-Meldung von Strategy. Der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter verkaufte erstmals seit Dezember 2022 wieder Bitcoin. Insgesamt wurden 32 Einheiten zu einem Durchschnittspreis von 77.135 Dollar veräußert. Der Erlös belief sich auf 2,5 Millionen Dollar.

Obwohl dies lediglich 0,004 Prozent der Bestände von über 843.000 BTC entsprach, reagierte der Markt nervös. Der Bitcoinkurs fiel innerhalb weniger Stunden unter die Marke von 70.000 Dollar und verzeichnete ein Minus von rund sechs Prozent an nur einem Handelstag. Parallel dazu registrierten US-Spot-Bitcoin-ETFs ab dem 7. Mai elf aufeinanderfolgende Handelstage mit Nettoabflüssen. Bis Ende Mai summierten sich diese auf mehr als vier Milliarden Dollar. Weitere 483 Millionen Dollar flossen allein am 1. Juni ab.

Uneinigkeit über den Bitcoin-Preis zum Jahresende

Auch die Prognosen großer Finanzhäuser zeigen, wie unsicher die weitere Entwicklung eingeschätzt wird. Standard Chartered senkte das Kursziel für Ende 2026 von ursprünglich 300.000 Dollar zunächst auf 150.000 Dollar und anschließend auf 100.000 Dollar. Gleichzeitig schließt die Bank einen Rückfall auf 50.000 Dollar nicht aus. Bernstein hält dagegen an einem Ziel von 150.000 Dollar fest. Citi erwartet 143.000 Dollar und verweist auf mögliche ETF-Zuflüsse von 15 Milliarden Dollar im Falle einer Verabschiedung des CLARITY Act.

Der Bitcoin-Kurs befindet sich damit weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen geopolitischer Unsicherheit, ETF-Kapitalströmen und technischen Faktoren. Ob die aktuelle Erholung nachhaltig ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt, dürften die kommenden Wochen zeigen. Fest steht: Der Bitcoin-Preis bleibt anfällig für Stimmungsumschwünge, während der Bitcoin-Kurs aktuell zugleich von ersten positiven Signalen profitiert.

Bitcoin-Kurs zwischen Erholung und Unsicherheit

Der Bitcoin-Kurs hat mit dem Sprung auf knapp 66.000 Dollar ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und von der Entspannung im Iran-Konflikt profitiert. Unterstützt wird die Erholung durch positive Signale bei RSI und MACD sowie eine verbesserte Marktstimmung. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. ETF-Abflüsse, die weiterhin kritische Elliott-Wellen-Struktur und die hohe Anfälligkeit für geopolitische Nachrichten sprechen gegen vorschnellen Optimismus. Die kommenden Wochen dürften darüber entscheiden, ob sich der aktuelle Aufwärtstrend festigt oder lediglich eine technische Gegenbewegung innerhalb eines größeren Abwärtstrends darstellt. Für Anleger bleibt daher ein hohes Maß an Vorsicht angebracht.