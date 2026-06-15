Wirtschaft

DIW-Chef Marcel Fratzscher: Hohe Teilzeitquote von Frauen kostet Wohlstand

Deutschlands Arbeitsmarkt leidet unter Fachkräftemangel, gleichzeitig bleibt ein enormes Potenzial weitgehend ungenutzt. Nach Einschätzung von DIW-Präsident Marcel Fratzscher könnte eine stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen Wirtschaft und Sozialsysteme spürbar entlasten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.06.2026 08:42
Lesezeit: 1 min
DIW-Chef Marcel Fratzscher: Hohe Teilzeitquote von Frauen kostet Wohlstand
Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW): Teilzeitquote von Frauen kostet Wohlstand. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden:

  • Warum arbeitet fast jede zweite erwerbstätige Frau in Teilzeit?
  • Welche Wohlstandsverluste entstehen durch ungenutzte Arbeitskraft?
  • Welche Rolle spielt die Kinderbetreuung beim Arbeitsumfang?

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