Wirtschaft

Baumaschinen-Markt im Wandel: Asiens Griff nach der Premiumklasse

Die Ära der großen Übernahmen in Europas Baumaschinenindustrie flaut ab. Doch das asiatische Kapital zieht sich nicht zurück: Chinesische und koreanische Konzerne investieren massiv in europäische Forschungszentren, um bei Elektrifizierung und KI die technologische Marktführerschaft zu übernehmen.