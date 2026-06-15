Wirtschaft

Baumaschinen-Markt im Wandel: Asiens Griff nach der Premiumklasse

Die Ära der großen Übernahmen in Europas Baumaschinenindustrie flaut ab. Doch das asiatische Kapital zieht sich nicht zurück: Chinesische und koreanische Konzerne investieren massiv in europäische Forschungszentren, um bei Elektrifizierung und KI die technologische Marktführerschaft zu übernehmen.
Autor
avtor
Vasilij Krivec
15.06.2026 06:00
Lesezeit: 7 min
Baumaschinen-Markt im Wandel: Asiens Griff nach der Premiumklasse
Chinas Baumaschinen-Riesen ändern ihre Strategie: Statt Großübernahmen fließen Milliarden in europäische Forschungszentren für E-Mobilität und KI (Foto: dpa). Foto: Axel Heimken

Im Folgenden:

  • Wie asiatische Konzerne ihre Strategie von Firmenübernahmen auf lokale europäische Forschungszentren verlagern.
  • Warum Traditionsunternehmen wie Liebherr und JCB derzeit vor ausländischen Übernahmeversuchen sicher sind.
  • Welche Rolle Elektrifizierung und Digitalisierung beim asiatischen Angriff auf das Premiumsegment spielen.

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Vasilij Krivec

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Vasilij Krivec ist Redakteur bei Finance.si, (das Schwesterunternehmen der DWN in Slowenien) und schreibt vor allem über Bauwirtschaft, Infrastruktur und technische Entwicklungen im Bausektor. Seine Beiträge behandeln unter anderem Bauprojekte, Baumaschinen, Genehmigungen, nachhaltiges Bauen und die wirtschaftliche Lage der Branche.

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