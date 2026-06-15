DAX-Kurs steigt über 25.000 Punkte: Iran-Abkommen und SpaceX-Erfolg treiben die Börsen an

DAX-Kurs klettert über 25.000 Punkte: Deal zwischen USA und Iran lässt Anleger jubeln

Der DAX-Kurs hat zum Wochenstart deutlich zugelegt und die wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. Auslöser für die Kauflaune der Anleger sind ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges sowie die positive Nachwirkung des Rekord-Börsengangs von SpaceX. Der DAX-Kurs sprang im frühen Handel um 1,7 Prozent auf 25.060 Punkte und notierte damit wieder oberhalb der psychologisch wichtigen Schwelle. Auch der MDAX profitierte von der verbesserten Stimmung und legte um 2,6 Prozent auf 32.918 Zähler zu. Für Anleger rückt damit erneut das Rekordhoch bei 25.507 Punkten in den Fokus.

Nach wochenlangem Hin und Her konnten sich die Kriegsparteien auf eine Absichtserklärung einigen. Diese sieht eine Verlängerung der Waffenruhe sowie eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Bestätigt wurde die Vereinbarung von der US-Regierung, dem Iran sowie dem Vermittler Pakistan.

Trotz offener Fragen: Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten treibt den DAX-Kurs an

Auch nach Angaben des iranischen obersten Nationalen Sicherheitsrats wurde das Rahmenabkommen mit den USA unter der Führung von Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei finalisiert. Es umfasse ein sofortiges Kriegsende an allen Fronten, eingeschlossen dem Libanon. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, bei denen unter anderem Teherans Atomprogramm behandelt werden soll.

"Trotz dieser zweifelsohne guten Nachrichten bleiben einige Unwägbarkeiten und offene Fragen", schrieb am Morgen der Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler. Dennoch überwog an den Märkten die Zuversicht. Der DAX-Kurs profitierte davon, dass Anleger die diplomatischen Fortschritte als positives Signal für die globale Wirtschaft bewerteten.

Ölpreise fallen deutlich - Inflationsdruck sinkt

Besonders positiv wirkte sich der Rückgang der Ölpreise auf die Börsenstimmung aus. Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus soll laut US-Angaben aufgrund notwendiger Minenräumung erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden.

Die Ölpreise sinken um etwa fünf Prozent und sorgen für weiter abnehmenden Inflationsdruck. Dadurch könnten die Sorgen über steigende Verbraucherpreise und mögliche Belastungen für die Konjunktur nachlassen. Für den DAX-Kurs ist dies ein wichtiger Faktor, da niedrigere Energiepreise die Aussichten vieler Unternehmen verbessern. Zudem stehen in dieser Woche Zinsentscheide in den USA, Japan, Großbritannien und der Schweiz an. Der Rückgang der Inflation könnte den Handlungsdruck für die Notenbanken etwas mildern.

Börsenstart der SpaceX-Aktie wirkt nach

Zusätzlichen Rückenwind erhielt der DAX-Kurs durch die Entwicklung an der Wall Street. Der Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX sorgte bereits am Freitag in New York für gute Stimmung. Anleger konnten üppige Gewinne erzielen, und die positive Tendenz setzte sich am Montag im Tradegate-Handel fort. Das Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk ist aus dem Stand mehr wert als der Facebook-Konzern Meta und der Elektroautobauer Tesla.

Die Kombination aus geopolitischer Entspannung und starken Impulsen aus dem Technologiesektor unterstützt damit den DAX-Kurs aktuell und sorgt für eine freundliche Marktstimmung.

DAX-Rekord zuletzt im Januar: Positive Impulse bringen den DAX-Kurs aktuell zurück auf Rekordkurs

Für Anleger bleibt nun vor allem der Abstand zum Rekordniveau entscheidend. Der DAX-Kurs bewegt sich wieder in Reichweite seines bisherigen Höchststands. Am 13. Januar hatte der DAX-Kurs bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Auf Schlusskursbasis wurde damals mit 25.420,66 Punkten ebenfalls ein Rekord erreicht. Sollte die positive Stimmung anhalten, könnte der DAX-Kurs schon bald einen neuen Anlauf auf sein Rekordhoch unternehmen.