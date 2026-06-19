Politik

Kanzler auf Sparkurs: Merz fordert drastische Kürzungen beim EU-Budget

Bundeskanzler Friedrich Merz drängt beim EU-Gipfel auf ein deutliches Abspecken des künftigen Finanzrahmens ab 2028. Den aktuellen, billionenschweren Entwurf wies er unmissverständlich zurück: Die Zahlen seien deutlich zu hoch und müssten runter. Als größter Beitragszahler der Europäischen Union fordert Deutschland stattdessen einen völlig neuen, sparsameren Haushaltsvorschlag.