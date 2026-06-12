Wirtschaft

Infrastruktur-Finanzierung: Bauindustrie fordert neue Debatte über Pkw-Maut

Die deutsche Bauindustrie schlägt zur dauerhaften Sanierung des Verkehrsnetzes die Einführung einer Pkw-Maut vor. Durch den Wechsel von der Steuerfinanzierung zu einer reinen Nutzerfinanzierung sollen zusätzliche Milliarden für Straßen und Brücken generiert werden. Als Ausgleich fordert der Verband Entlastungen an anderer Stelle.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 15:42
Lesezeit: 1 min
Infrastruktur-Finanzierung: Bauindustrie fordert neue Debatte über Pkw-Maut
Milliarden für die Infrastruktur: Die Bauindustrie fordert eine Maut für PKW. Warum das Modell von 2019 scheiterte und wie Fahrer profitieren sollen (Foto: dpa). Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Bauindustrie eine neue Debatte über die Pkw-Maut fordert.
  • Wie ein reines Nutzungsmodell die Infrastruktur künftig ohne staatliches Sondervermögen finanzieren soll.
  • Welche steuerlichen Entlastungen für Autofahrer als Ausgleich für die Gebühr vorgesehen sind.

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