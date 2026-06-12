Wirtschaft

Infrastruktur-Finanzierung: Bauindustrie fordert neue Debatte über Pkw-Maut

Die deutsche Bauindustrie schlägt zur dauerhaften Sanierung des Verkehrsnetzes die Einführung einer Pkw-Maut vor. Durch den Wechsel von der Steuerfinanzierung zu einer reinen Nutzerfinanzierung sollen zusätzliche Milliarden für Straßen und Brücken generiert werden. Als Ausgleich fordert der Verband Entlastungen an anderer Stelle.