Politik

Einkommensteuer-Reform geplant: Wer ab 2027 entlastet werden soll

Mehr Netto vom Brutto für die Mitte der Gesellschaft: Zum 1. Januar 2027 plant die Bundesregierung eine weitreichende Reform der Einkommensteuer. Während das Ziel, kleine und mittlere Einkommen zu stärken, feststeht, feilscht die Koalition hinter den Kulissen noch um die genaue Ausgestaltung des Entlastungspakets.