Politik

Einkommensteuer-Reform geplant: Wer ab 2027 entlastet werden soll

Mehr Netto vom Brutto für die Mitte der Gesellschaft: Zum 1. Januar 2027 plant die Bundesregierung eine weitreichende Reform der Einkommensteuer. Während das Ziel, kleine und mittlere Einkommen zu stärken, feststeht, feilscht die Koalition hinter den Kulissen noch um die genaue Ausgestaltung des Entlastungspakets.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.06.2026 13:52
Lesezeit: 4 min
Einkommensteuer-Reform geplant: Wer ab 2027 entlastet werden soll
Ab 2027 plant die Bundesregierung eine Reform der Einkommensteuer. Wer profitiert, was es kostet und wie sie finanziert werden soll, erfahren Sie hier (Foto: dpa). Foto: Arno Burgi

Im Folgenden:

  • Warum Millionen Normalverdiener ab 2027 weniger Einkommensteuer zahlen sollen.
  • Wie die Koalition die milliardenschwere Steuerentlastung gegenfinanzieren will.
  • Weshalb der sogenannte Mittelstandsbauch Arbeitsanreize für Fachkräfte untergräbt.

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