Finanzen

Steigende Arbeitslosigkeit: Bundesagentur für Arbeit steuert auf Milliardendefizit zu

Die schwierige wirtschaftliche Lage und der schwache Arbeitsmarkt in Deutschland haben erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit. Alleine in den ersten vier Monaten sind die Ausgaben für das Arbeitslosengeld um 17 Prozent gestiegen. In den kommenden Jahren werden Defizite in zweistelliger Milliardenhöhe erwartet.