Wirtschaft

Mythos Fachkräftemangel beendet: Deutschlands Arbeitsmarkt bricht langfristig ein

Schwache Frühjahrsbelebung, keine Trendumkehr: Der deutsche Arbeitsmarkt kippt langfristig in eine neue Massenarbeitslosigkeit. Warum es immer mehr arbeitslose Fachkräfte gibt – und wie teuer das, für die deutschen Sozialsysteme wird. Mythos Fachkräftemangel für lange Zeit abgesagt.
Autor
Mirell Bellmann
23.05.2026 14:33
Lesezeit: 4 min
Mythos Fachkräftemangel beendet: Deutschlands Arbeitsmarkt bricht langfristig ein
Fachkräftemangel in Deutschland beendet: Innerhalb eines Jahres ist die Zahl offener Stellen um rund 19 Prozent gefallen. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum das Defizit der Bundesagentur für Arbeit noch größer wird. 
  • Wie sich der Stellenabbau in den Unternehmen weiter verschärft.
  • Welchen Folgen die zunehmende Arbeitslosigkeit für die Bundesagentur hat. 

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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