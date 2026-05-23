Wirtschaft

Mythos Fachkräftemangel beendet: Deutschlands Arbeitsmarkt bricht langfristig ein

Schwache Frühjahrsbelebung, keine Trendumkehr: Der deutsche Arbeitsmarkt kippt langfristig in eine neue Massenarbeitslosigkeit. Warum es immer mehr arbeitslose Fachkräfte gibt – und wie teuer das, für die deutschen Sozialsysteme wird. Mythos Fachkräftemangel für lange Zeit abgesagt.