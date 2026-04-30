Wirtschaft

Arbeitsmarkt April: 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland

Der Arbeitsmarkt zeigt auch im April kaum Bewegung. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt nur leicht, bleibt aber klar über der Drei-Millionen-Marke.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.04.2026 13:59
Lesezeit: 2 min
Arbeitsmarkt April: 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland
Kommt Frühjahr, kommt Belebung in den Arbeitsmarkt? Dieses Jahr offenbar nicht. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum die Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt erneut ausbleibt.
  • Weshalb über drei Millionen Menschen in Deutschland weiterhin arbeitslos gemeldet sind.
  • Welche Unterschiede zwischen den Eurozone-Ländern bei der Arbeitslosigkeit bestehen.

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